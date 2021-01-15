В сети вспомнили пакеты из начала 2000-х. Осторожно, возможен приступ ностальгии!

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современном мире пакеты из магазинов стали самым обыденным делом, а их дизайн однообразен. Не то, что пакеты из начала 21 века.

Мужчина в Twitter решил предаться ностальгии и вспомнил вещь из нулевых, которая была практически у каждого. Их хранили как зеницу ока, а самые бережливые даже простирывали эти вещи в стиральной машине.

Как оказалось, пользователь вспомнил самые популярные пакеты из 2000-х, с которыми ходили все. Необычные снимки привлекли внимание юзеров, а другие попросили людей быть острожными, ведь эти кадры могут вызвать приступ ностальгии. -0-

Просто пакетный тред pic.twitter.com/GdfwkrNnFW — мистер розовый (@keizzzdnb) January 12, 2021