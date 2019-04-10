В Северной Ирландии запускают тур по "Игре престолов"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания HBO запустит тур по вселенной популярного сериала "Игра престолов", сообщает Lonelyplanet .

Тур под названием Game of Thrones Studio будет запущен в Северной Ирландии в 2020 году. Фанатам вселенной сериала предложат проследовать по маршруту между Белфастом и Дублином, которые послужили фоном для вымышленного мира HBO. В частности родовой замок Старков Винтерфелл, замок Грейджоев Пайк, замок Риверранов Талли и пещеру Трехглазого Ворона. Все эти места будут преобразованы в туристические достопримечательности.

В сооружениях разместят костюмы и оригинальный реквизит вселенной Game of Thrones. Над всеми экспонатами будут работать те же художники, которые работали над созданием необходимой атмосферы в сериале и получили за это премию Emmy.

Помимо этого, создатели тура обещают, что желающие смогут пережить ключевые моменты из "Игры престолов". Но каким образом это будет осуществляться пока держится в секрете.

"Некоторые из самых знаковых сцен из "Игры престолов" были сняты на Linen Mill Studios. У наших поклонников скоро будет возможность посетить и увидеть работу невероятной команды шоу в комфортной музейной обстановке", – сообщил Джефф Питерс, вице-президент HBO по лицензированию.-0-