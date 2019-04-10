В Северной Ирландии запускают тур по "Игре престолов"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания HBO запустит тур по вселенной популярного сериала "Игра престолов", сообщает
Тур под названием Game of Thrones Studio будет запущен в Северной Ирландии в 2020 году. Фанатам вселенной сериала предложат проследовать по маршруту между Белфастом и Дублином, которые послужили фоном для вымышленного мира HBO. В частности родовой замок Старков Винтерфелл, замок Грейджоев Пайк, замок Риверранов Талли и пещеру Трехглазого Ворона. Все эти места будут преобразованы в туристические достопримечательности.
В сооружениях разместят костюмы и оригинальный реквизит вселенной Game of Thrones. Над всеми экспонатами будут работать те же художники, которые работали над созданием необходимой атмосферы в сериале и получили за это премию Emmy.
Помимо этого, создатели тура обещают, что желающие смогут пережить ключевые моменты из "Игры престолов". Но каким образом это будет осуществляться пока держится в секрете.
"Некоторые из самых знаковых сцен из "Игры престолов" были сняты на Linen Mill Studios. У наших поклонников скоро будет возможность посетить и увидеть работу невероятной команды шоу в комфортной музейной обстановке", – сообщил Джефф Питерс, вице-президент HBO по лицензированию.-0-
Фото
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3922 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1233 BYN
|2.117 BYN
|2.122 BYN
|RUB
|3.278 BYN
|3.276 BYN
|3.28 BYN