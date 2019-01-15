В Шанхае построен крупнейший в мире 3D-печатный бетонный мост

15 января, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь жибао/. В Шанхае был введен в эксплуатацию самый большой в мире бетонный пешеходный мост, напечатанный на 3D-принтере.

Новый мост представляет собой копию моста Чжаочжоу, самого раннего в мире однопролетного каменного моста. Его длина составляет 26,3 м, ширина - 3,6 м, а пролет арки - 14,4 м.

По словам конструктора 3D-печатного моста, профессора Строительного института при Университете Цинхуа Сюй Вэйго, команда создала все бетонные конструкции моста за 450 часов с помощью двух 3D-печатных роботизированных рук. Стоимость строительства конструкции равна 2/3 стоимости строительства обычного моста.-0-