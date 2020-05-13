В шляпе и нелепых сапогах – фолловеры Ренаты Литвиновой не ожидали увидеть ее такой

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Рената Литвинова опубликовала в Инстаграм свежее фото, где предстала перед подписчиками в странном виде. Ее шикарную шляпу и резиновые сапоги активно обсуждают фолловеры, но еще большее недоумение вызывает ее вопрос.

Стоящая на берегу знаменитость в сомнениях: купаться или нет.

На шуточную подпись к посту подписчики отреагировали активно и не менее игриво. Теледиву сравнили с Незнайкой и отметили, что "такой шикарный купальный комплект даже жалко мочить".

"Неожиданно и оригинально", "Хрупкость и сапоги", "Смешная", "Если купальник на рыбьем меху, то и раздумывать не стоит!", "Повременить, ласты не по сезону", "Картинка, как будто из какого-то нового ремейка " Незнайка и Солнечный Город", - разбавили комментариями фотографию поклонники.-0-