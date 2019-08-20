В Шотландии мужчина упал во время своей свадьбы и забыл жену

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шотландии мужчина неудачно упал в день собственной свадьбы и оказался в коме, сообщает Scottish Daily Record .

Житель области Уэст-Лотиан Крис Мэллон хотел помочь портье отеля отнести подарки в номер для новобрачных. Но в какой-то момент бедолага споткнулся о ступеньки лестницы и свалился в зазор в перилах. В итоге он упал с высоты, превышающей 3,5 метра.

В результате падения Крис Мэллон заработал перелом черепа, спины, кистей рук и плеч, многочисленные ушибы. Он также повредил сердце и легкие. Врачи оценили его состояние как побывавшего в автокатастрофе.

В результате мужчина десять дней находился в реанимации. И когда он все же смог очнуться, доктора поняли, что Крис частично потерял память.

"Я видела, что он пришел в себя, но был слишком сильно смущен и даже не знал, что мы с ним женаты", — рассказа его супруга Аврил.

Чтобы напоминать мужу о состоявшейся церемонии, Аврил напевала композицию, под которую они танцевали во время свадьбы. В какой-то момент мужчина стал ей подпевать, и к нему постепенно начали возвращаться воспоминания.

Затем Крис Мэллон еще несколько недель провел под наблюдением медиков. За это время он перенес пневмонию, его даже пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. По первоначальным прогнозам врачей, на восстановление мужчины должно было уйти примерно полтора года, но уже через месяц Крис вернулся домой.

На данный момент Мэллону запрещены занятия спортом, а также любая интенсивная двигательная активность. Он оглох на левое ухо, а вдобавок потерял обоняние и перестал чувствовать вкус еды.-0-