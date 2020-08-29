В Шотландии на аукционе продали самого дорогого в мире барана

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шотландии на аукционе Scottish National Texel Sale продали самого дорогого барана в мире – за него заплатили 367,5 тыс. фунтов стерлингов (около 490,6 тыс. долларов). Об этом сообщило британское издание Independent.

Рекордную цену заплатили за барана породы тексель по кличке Double Diamond (Двойной бриллиант). Начальная ставка составляла 10,5 тыс. фунтов стерлингов (около $14 тыс.).

Итоговая цена, предложенная тремя покупателями, стала рекордно высокой как для Великобритании, так и для всего мира. Предыдущий рекорд был установлен на аукционе в шотландском Ланарке в 2009 году. Тогда самый дорогой баран был продан за 231 тыс. фунтов стерлингов.

Бараны породы тексель – одни из наиболее популярных в Великобритании.-0-