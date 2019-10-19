В Шотландии на дне озера обнаружили древние строения

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На озере Лох-Ваа в Шотландии весной этого года. когда водоем внезапно обмелел, обнаружили сооружения, которые датируются 800 годом до н. э., сообщает The Independent .

В короткие сроки глубина озера уменьшилась на 1,4 м. Ученые утверждают, что это минимальное значение за последние 750 лет. Строения были покрыты водой с XIII века.

Пока уровень воды пришел к обычным значениям, ученые успели изучить остатки кранног — рукотворных "островов", созданных доисторическими племенами. Исследователи взяли образцы нескольких фрагментов древесины, оказавшихся на открытом воздухе впервые за долгие годы. Исследователи установили, что в древние времена уровень воды уже опускался до нынешних значений. Деревянные фрагменты кранног выполнены из березы, и над поверхностью воды она бы за это время разрушилась. Отсюда ученые сделали вывод, что плавучие платформы были построены в железном веке.-0-