В Шотландии шторм выбросил на берег скелет неизвестного существа

Фото со из сообщества Fubar News в Facebook

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шотландии во время шторма "Кьяра" на берег моря выбросило огромный скелет неизвестного существа. Снимок появился на странице Facebook сообщества Fubar News.

На снимке виден огромный хребет и стоящий рядом человек. Автор снимка спросил у пользователей сети, есть ли у них идеи о том, что этот такое.

Один из юзеров предположил, что это останки лох-несского чудовища. Ему ответили, что Несси живет в озере, а не в море.

Высказываются также предположения, что это скелет кита, касатки, дельфина крокодила или щупальца огромного осьминога. Другие пользователи отметили, что это могут быть останки бронтозавра, диплодока или трицератопса.

Один из юзеров пошутил, что на фото - "крайне редко встречающийся глубоководный морской хаггис" - национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов, сваренных в бараньем желудке.

Пока научного подтверждения ни одной из высказанных теорий нет.-0-