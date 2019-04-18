В Шотландии застрелили актера фильма "На игле-2"

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер и бывший боксер Брэдли Уэлш, прославившийся игрой в фильме "На игле-2" (T2 Trainspotting, 2017), застрелен в Эдинбурге, пишет The Sun .

Сообщается, что Уэлш был убит выстрелом в голову вечером в среду на улице Честер-стрит в эдинбургском районе Уэст-Энд, когда парковал свой автомобиль. Инцидент произошел вечером 17 апреля около 20:00. Отмечается, что артист умер от полученного ранения после прибытия медиков. На данный момент полиция ведет расследование.

Брэдли Уэлшу было 42 года. В прошлом он профессионально занимался боксом, а в 2009-м снялся в документальном сериале Danny Dyer's Deadliest Men, рассказывающем о самых опасных людях в Великобритании.-0-