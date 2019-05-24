В штате Аризона внезапно выпал снег

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере штата Аризона (США) неожиданно выпал снег, сообщает агентство
По данным Национальной метеорологической службы США, осадки зафиксированы во Флагстаффе, Уильямсе, а также Гранд-Каньоне.
Снежный фронт также привел к значительному понижению дневных температур в регионе. Из-за скользких дорог повысилось число аварий, в одном из ДТП пострадал туристический автобус. Сведения о пострадавших пока не сообщались.
Снегопады в конце мая - необычное явление для Аризоны. С 1898 года снег в этом штате выпадал менее десяти раз.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3158 BYN
|2.321 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0797 BYN
|2.078 BYN
|2.08 BYN
|RUB
|3.2244 BYN
|3.213 BYN
|3.222 BYN