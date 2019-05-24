В штате Аризона внезапно выпал снег

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере штата Аризона (США) неожиданно выпал снег, сообщает агентство Associated Press .

По данным Национальной метеорологической службы США, осадки зафиксированы во Флагстаффе, Уильямсе, а также Гранд-Каньоне.

Снежный фронт также привел к значительному понижению дневных температур в регионе. Из-за скользких дорог повысилось число аварий, в одном из ДТП пострадал туристический автобус. Сведения о пострадавших пока не сообщались.

Снегопады в конце мая - необычное явление для Аризоны. С 1898 года снег в этом штате выпадал менее десяти раз.-0-