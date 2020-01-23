В Швейцарии отчеканили самую маленькую в мире монету

Фото Unian
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монетный двор Швейцарии отчеканил самую маленькую в мире золотую монету. На ней изображен физик Альберт Эйнштейн, показывающий язык, сообщает
Диаметр монеты – 2,96 мм, вес – 0,063 г, достоинство – 0,25 швейцарского франка ($0,26). Продаваться такие монеты будут за 199 швейцарских франков (185 евро).
Лицо Эйнштейна на монете невозможно рассмотреть, поэтому монета будет продаваться с увеличительным стеклом и осветительным прибором. Всего таких монет отчеканили 999.
Альберт Эйнштейн длительное время проживал в Швейцарии, закончил в Цюрихе Высшее техническое училище, в 1901 году получил гражданство этой страны.-0-