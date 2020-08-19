В Швейцарии прошел дождь шоколадного цвета

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Ольтен в Швейцарии на прошлой неделе несколько дней подряд осадки были из коричневой пыли. Оказалось, что это измельченные частицы какао-бобов с местной кондитерской фабрики, пишет " target="_blank" rel="nofollow">Oltner Tagblatt.

Земля, автомобили, дома стали шоколадного цвета. Оказалась, что в компании Lindt & Sprüngli, фабрика которой располагается рядом с Ольтеном, вышла из строя вентиляционная система, поэтому часть порошка оказалась снаружи. Там его разнес ветер.

На фабрике заявили, что с поломкой справились, никакой угрозы "шоколадный" дождь людям причинить не может. В компании пообещали отмыть за свой счет все загрязненные автомобили.-0-