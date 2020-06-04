В Швеции предлагают работу с зарплатой в $2 тыс. и двумя простыми обязанностями

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожизненная вакансия "работы мечты" появилась в городе Гетерборг в Швеции, об этом сообщает Sveriges Radio.

Работник, который подойдет на эту непыльную работу, должен будет включать и выключать свет на будущей ЖД станции Korsvдgen ("Перекресток"). Сейчас строительство остановки для поезда идет полным ходом, однако о работе задуматься можно уже сейчас.

В частности, будущий служащий должен будет каждый день включать и выключать свет на станции утром и вечером. За простую работу будущему кандидату обещают платить по $2,3 тысячи.

Работник обязан утром и вечером отмечать в определенное время приход на работу и уход с нее. Остальной день он может заниматься чем хочет.

Необычная вакансия была создана в рамках проекта под названием "Вечная занятость". По замыслу авторов, этот арт-эксперимент должен привлечь внимание к неравенству, растущему в обществе, и идее о том, что инвестированный капитал сегодня растет быстрей, чем зарплата работников.

Создатели вакансии не прочь, чтобы их будущий кандидат работал пожизненно на станции. Они готовы платить ему зарплату на протяжении 120 лет. Заявки уже подали более 125 претендентов из США, Тайвани и Филиппин. Открытие станции намечено на 2026 год. -0-