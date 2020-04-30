В Сингапуре "перевернули" фонтан: миллионы фолловеров поражены - видео

Фото tourbina.ru
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Перевернутый" фонтан на Марина Бей – одна из достопримечательностей Сингапура. Его конструкция в виде стеклянной чаши, расположенная перед входом в торговый центр, напоминает большую воронку. Внутри шопинг молла вода из фонтана стекает в огромный бассейн.
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