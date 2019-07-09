В Смоленске нашли останки военнослужащего армии Наполеона

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили при раскопках в Смоленске останки человека, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона I Бонапарта – генералу Гюдену. Об этом сообщает 8 июля "МИР 24" .

Останки были найдены при раскопках на территории Королевского бастиона, построенного в 1620-1630 годы. Во времена Отечественной войны 1812 года на этом месте шли ожесточенные бои.

Генерал Гюден погиб от смертельного ранения в битве при Валутиной горе и был захоронен на территории Королевского бастиона. Среди найденных останков нет левой ноги – военачальник лишился ее в бою. Также археологи обнаружили стенки и гвозди гроба, в котором был захоронен полководец.

С уверенностью говорить о принадлежности останков можно будет только после ДНК-экспертизы. Анализ для сравнения генетических материалов планируют взять у прямого потомка генерала, который уже согласился приехать для этого в Россию. Если выяснится, что останки принадлежат Гюдену, их перезахоронят во Франции.

Шарль-Этьен Гюден де ла Саблоньер – один из самых известных французских генералов. Его имя дважды упоминается на Триумфальной арке в Париже.-0-