В Солнечной системе нашли самую молодую пару астероидов

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрономы обнаружили в Солнечной системе пару астероидов, чей возраст составляет около 300 лет. Это самые молодые объекты такого рода, сообщает "МИР24" со ссылкой на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астероиды были впервые замечены в 2019 году. Они получили названия 2019 PR2 и 2019 QR6.

Вскоре ученые заметили, что эти объекты отличаются нетипичными свойствами. Их эллиптическая орбита отличается от орбиты остальных околоземных астероидов.

Двойные астероиды встречаются довольно часто, но механизм их образования до сих пор недостаточно хорошо изучен. Ученые провели дополнительные наблюдения, чтобы выявить новые факты. Они использовали несколько разных телескопов, чтобы сделать снимки этой пары, и проследили, как их поверхность отражает солнечный свет.

Исследования показали, что более крупный астероид достигает примерно 1 км в поперечнике. Второй вдвое меньше.

"Эти две породы имеют очень схожие особенности поверхности, что позволяет предположить, что по составу они также очень похожи", - отметили ученые. Очевидно, астероиды имеют одинаковое происхождение, отколовшись от одного родительского объекта. Компьютерное моделирование показало, что это произошло 270 лет назад.

Родительским телом, вероятно, являлась комета. Она произвела выброс газа, благодаря которому астероиды заняли свое нынешнее положение. Однако сами объекты не проявляют кометной активности, и этот факт ученые пока не смогли объяснить.

Следующее сближение Земли с астероидами произойдет в 2033 году. Ученые полагают, что их изучение позволит лучше понять эволюцию космических объектов.-0-