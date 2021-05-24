В соцсети показали гениальный способ убрать скотч с бумаги, не повредив документ

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На просторах социальных сетей можно найти огромное число роликов с лайфхаками, однако не все из них могут быть по-настоящему полезными.

Впрочем, это не относится к секрету, которым поделилась в TikTok женщина из России. Ведь юзеры сразу же сочли его гениальным. Блогерша продемонстрировала способ убрать скотч с бумаги, не повредив документ. Для этого он взяла две небольшие бумаги и приклеила на них кусок клейкой ленты.

На первом она показал, что будет если приложить грубую силу и просто сорвать скотч. Разумеется, документ был поврежден. Другой способ оказался хитрее, ведь блогерша принялась сильно тянуть скотч за концы, после чего лента сама отделилась.

Многие признали простой способ гениальным, однако некоторые посетовали на то, что края, за которые можно тянуть, есть не всегда. С другой стороны, это только прибавило популярности ролику, который уже собрал более пяти миллионов просмотров. -0-