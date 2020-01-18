В списке богатейших людей мира сменился лидер

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель Amazon Джефф Безос уступил статус самого богатого человека в мире владельцу Louis Vuitton и Dior Бернару Арно, сообщает Forbes Лидер в списке Forbes меняется в первый раз в 2020 году — но, скорее всего, не в последний. Состояние главы холдинга LVMH и владельца брендов Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior оценивается в $116,5 млрд. На втором месте - американский бизнесмен Джефф Безос, который до этого был самым богатым человеком планеты ($115,6 млрд), на третьем – его соотечественник Билл Гейтс ($110,6 млрд). В первую пятерку крупнейших миллиардеров мира вошли американцы Уоррен Баффетт ($90,6 млрд) и Марк Цукерберг ($82,2 млрд).-0-
Лидер в списке Forbes меняется в первый раз в 2020 году — но, скорее всего, не в последний.
Состояние главы холдинга LVMH и владельца брендов Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior оценивается в $116,5 млрд.
На втором месте - американский бизнесмен Джефф Безос, который до этого был самым богатым человеком планеты ($115,6 млрд), на третьем – его соотечественник Билл Гейтс ($110,6 млрд).
В первую пятерку крупнейших миллиардеров мира вошли американцы Уоррен Баффетт ($90,6 млрд) и Марк Цукерберг ($82,2 млрд).-0-