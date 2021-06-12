В США дайвер выжил после того, как его проглотил кит

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аквалангист в американском штате Массачусетс смог выбраться из пасти горбатого кита и добраться до берега без серьезных травм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Cape Cod Times.

56-летний Майкл Пакард ловил лобстеров у берегов Атлантического океана близ города Провинстаун. "Совершенно внезапно я ощутил огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мышц во рту", - рассказал он.

Сначала мужчина подумал, что его съела акула, но не найдя зубов у напавшего на него существа и осознав, что он не получил серьезных травм, Майкл Пакард понял: он внутри кита. Аквалангист начал интенсивно двигаться, после чего кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Напарник Майкла Пакарда затащил его в лодку и отвез на берег. Дайвера доставили в местную больницу, медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали мужчину спустя несколько часов.-0-