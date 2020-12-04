В США драку нескольких енотов приняли за грабителей

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из города Ричмонд в США сообщил в полицию об ограблении, однако после прибытия на место мало кто из правоохраниетелй смог сдержать смех. Об этом пишет издание UPI.

Сотрудник одного из предприятий в штате Калифорния задержался на работе. В этот момент он услышал странные звуки, которые напоминали взломщиков. Он подумал, что грабители собираются проникнуть в офис, поэтому незамедлительно сообщил об этом в полицию.

Правоохранители настроились задерживать преступников и прибыли на место, однако там их ждал сюрприз. С соблюдением всех правил они вошли в помещение с криками - "всем лежать!", но после опешили и удивились.

Оказалось, что мужчину напугали 12 енотов, которые устроили драку с криками и шумом прямо перед дверью в офисное помещение. Разумеется, никто не ожидал такого развития событий, поэтому полицейские не смогли сдержать смех. К слову, штраф за ложный вызов мужчине не стали выписывать. -0-