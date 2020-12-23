В США два пассажира выпрыгнули из самолета на ходу

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пассажира лайнера авиакомпании Delta Airlines покинули самолет прямо на ходу, об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Молодой человек и его подружка - 31-летний Антонио Мердок и 23-летняя Брианна Греко - выпрыгнули из лайнера, когда тот выезжал на взлетную полосу.

Самолет начал выруливать на прямую, когда два пассажира встали со своих мест, пробрались к аварийному выходу, открыли дверь, а после спустились на землю по надувному трапу. Что стало мотивом произошедшего - выясняют полицейские.

После происшествия правоохранители задержали парочку, а самолет еще час стоял на ВПП, пока пассажиров не рассадили по другим рейсам. -0-