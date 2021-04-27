В США грузовик столкнулся с рыбой, упавшей с неба (Видео)

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на дороге в американском городе Шарлотт произошел уникальный и забавный случай, который привлек внимание пользователей. Кадры разместили в Twitter.

Дальнобойщик мирно ехал по шоссе со скоростью чуть более ста километров в час. В какой-то момент грузовик заехал на мост, где и произошло необычное нападение. В самый неожиданный момент в лобовое стекло автомобиля врезалась рыба, упавшая с неба.

One of our #charlotte drivers verifies that when driving a truck, you must be prepared for ANYTHING!#drivers #trucking pic.twitter.com/IkqHcxc8AB — Ward Transport (@WardTransport) April 14, 2021

Столкновение грузовика с рыбой записали на видео, а вот пользователи сети принялись шутить. Один посчитали, что это нападением летающих рыб, которая пыталась забрать груз дальнобойщика, а другие отметили, что на дорогах штата Северная Каролина стоит быть готовым ко всему, даже ко встречи с рыбой, которая может столкнуться с грузовиком, упав с неба. -0-