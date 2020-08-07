В США хотят провести свой аналог "Евровидения"

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американскую версию песенного конкурса "Евровидение" - American Song Contest планируют провести в 2021 году в США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Европейский вещательный союз (ЕВС).

"Согласно нынешним задумкам, в американской версии American Song Contest лицом к лицу сойдутся артисты, представляющие разные штаты", - цитирует ТАСС сообщение союза. После отборочных этапов пройдут полуфиналы, а завершится состязание "большим финалом".

Как заявил исполнительный директор конкурса "Евровидение" Мартин Остердаль, всемирная популярность этого фестиваля растет. Настало время провести подобное представление в Америке, отметил он, подчеркнув, что "любовь к музыке универсальна", и она "может преодолевать границы и объединять людей".

По данным ЕВС, для проведения American Song Contest будет создана академия, посвященная этому конкурсу. Члены академии сформируют жюри из артистов и видных представителей музыкальной индустрии. Это жюри вместе с аудиторией в регионах будет отбирать талантливых исполнителей для участия в конкурсе. Точная дата проведения American Song Contest пока не известна. Как указали в ЕВС, American Song Contest пройдет в 2021 году.-0-