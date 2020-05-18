В США хотят сделать специальные улицы для стритрейсинга

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти города Атланта всеръез задумались над тем, чтобы организовать специальные участки для уличных гонок, сообщает телеканал CBS.

Из-за массовой изоляции людей в условиях пандемии коронавируса трафик на улицах города снизился, что стало настоящим подарком для стритрейсеров. Полиция арестовала нескольких участников уличных соревнований, однако это только раззадорило остальных.

Поэтому руководство города решило подойти к решению проблемы с другой стороны. Они всеръез задумались над тем, чтобы организовать в Атланте отдельные участки для стритрейсинга.

На этих улицах можно будет соревноваться без опаски перед правоохранительными органами и не создавать аварийные ситуации на дорогах. Проект пока находится в разработке, но, по информации телеканала, другие города США могут последовать примеру Атланты. -0-