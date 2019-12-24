В США купили ель с живой совой

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Джорджия семья купила к Рождеству трехметровую ель. Они украсили дерево, а через неделю 10-летняя дочка обнаружила на елке живую сову, пишет Independent.

Ребенок сначала принял птицу за украшение, потом увидели, что сова живая.

Чтобы сова вылетела, американцы открыли все окна и двери и пытались выгнать птицу, но она отказалась покидать насиженное место.

Приехавшие на вызов специалисты природоохранного ведомства сняли сову с дерева и выпустили на волю.-0-