В США найден кипарис возрастом более 2,6 тыс. лет

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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские ученые определили возраст кипариса, растущего в заповеднике в США. Оказалось, что дерево растет уже более 2,6 тыс. лет, сообщает "МИР 24" со ссылкой на издание WECT 6 News. Кипарисовая роща произрастает на территории заповедника Блэк-Ривер в округе Бладен в Северной Каролине. На эти деревья профессор Дэвид Стэйл из Канзасского университета обратил внимание еще в 1980-х годах. Но только сейчас ему удалось при помощи современных технологий установить возраст всех кипарисов и выявить самый древний из них. Им оказался кипарис возрастом 2624 года. Он является старейшим представителем вида на континенте и пятым самым взрослым деревом в мире. Кипарис старше многих знаменитых американских секвой, несмотря на то, что уступает им в размерах. В начале своих исследований ученый нашел в роще кипарис возрастом 1,6 тыс. лет. А теперь ему удалось при помощи современного бура высверлить из старожилов тонкие керны, по которым он определил возраст деревьев, посчитав их годовые кольца. Результаты были проверены радиоуглеродным методом.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!