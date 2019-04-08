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В США найдена гигантская беременная самка питона длиной 5 м

Калейдоскоп 08.04.2019 | 15:43
Фото из Facebook-аккаунта Big Cypress National Preserve
Фото из Facebook-аккаунта Big Cypress National Preserve

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Флорида исследователи обнаружили гигантскую беременную самку питона весом более 63 кг. В теле змеи находились 73 яйца, сообщает американский телеканал CNN.

Для природного заповедника Биг-Кипресс, расположенного вблизи национального парка Эверглейдс, находка стала уникальной. Змея оказалась самой крупной особью бирманского питона из когда-либо найденных на территории Биг-Кипресс. Ее длина составила более 5 м, тогда как в среднем размер представителей данного вида не превышает 3 м.

Бирманский питон обитает в Юго-Восточной Азии, однако в 1980-х годах этот вид появился на территории парка Эверглейдс в США. Вероятнее всего, змей там оставили владельцы, когда те стали слишком большими, чтобы их можно было держать дома. Некоторые питоны также могли сбежать из питомника, разрушенного во время урагана Эндрю в 1992 году. Тропический климат в районе Эверглейдс оказался чрезвычайно благоприятным для бирманских питонов, быстрое распространение которых стало серьезной угрозой для Флориды. По оценкам экспертов, на обширных болотах за пределами Майами проживает до 100 тыс. особей этого вида.-0-

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животные, рекорды
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