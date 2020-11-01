В США нашли послание из 1941 года, которое настораживает - фото

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно рабочие проводили реставрацию церкви в городе Антверпена и обнаружили "подарок" из прошлого. Об этом рассказали в Instagram.

В архитектурном элементе церкви нашли спичечный коробок, а внутри два письма. В них Джон Янссен, Джул Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хемелдонк поделились из 1941-го своей историей. Они отметили, что на их жизнь пришлось две мировые войны, поэтому они решили оставить совет для будущих поколений, которые, возможно, столкнутся с новой войной.

Мужчины из 1941 года пишут, что для выживания в новом вооруженном конфликте всегда стоит хранить большие запасы еды. Особенно рис, кофе, муку, табак, зерно и пшеницу. Впрочем, в своем послании они оставили еще один совет для молодых людей: "Наслаждайтесь, берите от жизни все и, если нужно, женитесь. А те, кто уже женат, берегите свой дом. Увидимся, ребята!". -0-