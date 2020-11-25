В США нашли загадочный обелиск как в "Космической одиссее", но его месторасположение скрывают (Видео)

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пустыне штата Юта сотрудники Департамента общественной безопасности сделали открытие, которое вызывает массу вопросов. Об этом сообщили в Twitter ведомства.

Отмечается, что обелиск очень напоминает реквизит, который использовали при съемках фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея", однако он имеет некоторые отличия. В частности, изделие выполнено из светлого металла.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS — Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020

Конструкцию обнаружили с вертолета и на ее изучение отправилась группа. В ведомстве уточнили, что размещение любых объектов в пустыне без согласования с властями запрещено. Они предполагают, что загадочный обелиск сделал некий художник, однако не стоит исключать версию с пришельцами, которым, к слову, тоже необходимо разрешение.

Месторасположение обелиска скрывают, однако пользователи сети пытаются всеми возможными способами вычислить координаты. -0-