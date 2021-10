В США назвали лучшего хип-хоп артиста года

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальная премия BET Hip Hop Awards завершилась в США, а список победителей публикует издание Billboard.

Различные рэперы боролись сразу за несколько номинаций. По мнению жюри премии, лучшим хип-хоп артистом года стал Lil Baby. Лучшим рэп-альбомом признан Call Me If You Get Lost, записанный Tyler, The Creator.

Кроме этого, были определены артисты в номинациях "Лучший трек", а также клип и "Лучшая коллаборация". Победителями в этих категориях стали исполнительницы Карди Би и Megan Thee Stallion с песней WAP.

"Прорывом года" стал музыкант Yung Bleu, а в номинации, связанной с текстами, на первом месте оказался J.Cole. -0-