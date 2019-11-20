В США неизвестный бизнесмен купил советскую подводную лодку

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советскую подводную лодку, простоявшую у пристани в Калифорнии более 17 лет, собираются продать неизвестному покупателю, об этом сообщает газета Los Angeles Times .

Судно, известное под названием "Скорпион", стоит на причале в городе Лонг-Бич. Долгое время подводную лодку использовали в качестве аттракциона, однако в 2015 году она была закрыта для туристов. Теперь военное судно облюбовали еноты.

Сообщается, что владельцы подводной лодки Б-427 договорились с анонимным покупателям о сделке. Сумма соглашения не разглашается. Судно планируют убрать с причала в мае 2020 года.

Советская подводная лодка Б-427 "Скорпион" была спущена на воду в 1972 году. Спустя 22 года ее списали и судно стало местной достопримечательностью в Сиднее, пока в конце прошлого века ее не купил бизнесмен из Калифорнии. -0-