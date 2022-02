В США объявили номинантов на "Оскар". Кто может забрать сразу 12 статуэток?

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская киноакадемия назвала фильмы, которые в этом году претендуют на одну из самых престижных наград в мире кинематографа. Ролик с номинантами опубликовали на YouTube.

В числе претендентов на звание "Лучшего фильма" по версии киноакадемии оказались работы "Белфаст" (Belfast) Кеннета Браны, "CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA) Сиан Хедер, "Не смотрите наверх" (Don't Look Up) Адама МакКея. Кроме этого, забрать статуэтку могут картины "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути, "Дюна" (Dune) Дени Вильнева, "Король Ричард" (King Richard) Рейнальдо Маркуса Грина, "Лакричная пицца" (Licorice Pizza) Пола Томаса Андерсона, а также "Аллея кошмаров" (Nightmare Alley) Гильермо дель Торо, "Власть пса" (The Power of the Dog) Джейн Кэмпион и "Вестсайдская история" (West Side Story) Стивена Спилберга.

В номинации на "Лучшую режиссуру" представлены Кеннет Брана ("Белфаст"), Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца"), Стивен Спилберг ("Вестсайдская история") и Джейн Кэмпион ("Власть пса").

"Лучшей актрисой" может стать Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Николь Кидман ("В роли Рикардо") и Кристен Стюарт ("Спенсер"). Среди "Лучших актеров" борьба за "Оскар" разгорается между Хавьером Бардем ("В роли Рикардо"), Бенедиктом Камбербэтчем ("Власть пса"), Эндрю Гарфилдом ("Тик-так... БУМ!"), Уиллом Смитом ("Король Ричард") и Дензелом Вашингтоном ("Трагедия Макбета").

За звание "Лучшего иностранного фильма" поборются "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути, "Рука бога" (И stata la mano di Dio) Паоло Соррентино, "Худший человек на свете" (Verdens verste menneske) Йоакима Триера и "Побег" (Flee) Йонаса Поэра Расмуссена. Примечательно, что картина "Власть пса", где главную роль сыграл Бенедикт Камбербэтч, претендует сразу на 12 статуэток. Победителей можно будет узнать во время церемонии, которая пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.-0-

