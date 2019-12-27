В США пара вызвала полицию, чтобы арестовать робота-пылесоса

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруги из Северной Каролины испугались не на шутку, когда одним утром проснулись и услышали странные звуки на первом этаже своего дома, сообщает Fox8.

Хозяева дома проснулись и услышали, что на кухне их дома кто-то находится. Они посчитали, что это воры и решили спрятаться в шкаф, а после вызвали полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, то смех разносился на всю округу. Оказалось, что пара купила себе три дня назад робота для уборки. Они даже дали ему имя - Гарри.

В то утро робот-пылесос сам включился и принялся за уборку, но застрял и стал биться об стену. Эти звуки, только проснувшиеся хозяева, приняли за воров и вызвали полицию. Разумеется, полицейские не стали арестовывать робота, однако хозяин дома Томас Милам рассказал, что в такой ситуации лучше вызвать помощь, чем встретиться лицом к лицу с настоящими грабителями. -0-