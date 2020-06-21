В США после паводка образовалась яма, заглянув в которую, люди удивились

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городке Блэк-Хоук провалилась земля и в центре населенного пункта образовалась огромная яма, сообщает Bored Panda.

Местные жители быстро покинули свои дома, а самые любопытные захотели посмотреть в яму. Люди были шокированы, когда узнали, что под их домами расположена заброшенная гипсовая шахта.

Земля в городке начала проваливаться еще в конце апреля. Пока местные власти выясняли причину, группа исследователей Paha Sada Grotto, входящая в состав Национального геологического общества США, спустилась вниз и сделала серию впечатляющих снимков.

Специалисты набросали карту и тут то стал ясен масштаб проблемы. Как оказалось, шахта в длину достигает как минимум 600 метров, а в ширину – 45 метров. Геологам не удалось все исследовать, однако они установили, что над шахтой расположены 12 жилых домов.

Теперь местные жители подают в суд на властей округа и застройщиков. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США, в свою очередь, заявило, что жители Блэк-Хоук не получат никаких компенсаций за то, что живут в этом районе. Сумма иска составляет $75 миллионов. -0-

Фото Bored Panda