В США продают квартиру с "бесконечным" холодильником пива

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Лейк-Ворт на юге штата Флорида выставили на продажу просторную квартиру с бесплатным холодильником пива, однако для этого надо выполнить одно условие. Об этом пишет сайт Dirt.

Будущему собственнику квартиры необходимо будет не делать ремонт в жилище, тогда американская компания Anheuser-Busch обязуется постоянно пополнять холодильник с пивом, сделав его "бесконечным".

Дело в том, что у квартиры, которая площадью почти 76 квадратных метров, уникальный дизайн. Стены и потолок двух спален и ванных комнат полностью оформлены банками чешского пива.

Также в жилище множество различных сувениров с атрибутикой американской пивоваренной компании. Нового владельца квартиры пока нет, учитывая, что за апартаменты просят скромные для побережья Флориды $100 тысяч. -0-

Фото Dirt