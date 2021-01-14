В США программист забыл пароль от биткоинов на $240 млн

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Айтишник из Сан-Франциско оказался в очень щекотливой ситуации, когда цена на криптовалюту биткоин преодолела исторический максимум. Об этом сообщает The New York Times.

В 2011 году Стефан Томас сделала ролик, в котором рассказал суть биткоина для пользователей. Видео получилось очень информативным, поэтому один из юзеров подарил программисту 7002 биткоина. В то время криптовалюта не стоила почти ничего, однако сегодня этот подарок оценивается в $240 млн.

Стефан Томас стал потенциальным миллионером, однако он не помнит пароль от жесткого диска, где лежит криптовалюта. В 2011 году мужчина записал код на бумажку, но за десять лет она потерялась. Теперь он всеми силами пытается вспомнить пароль, но сервис, который предоставляет защиту, позволяет ввести его только десять раз. У программиста из США осталось две попытки. -0-