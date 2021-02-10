В США ракетную шахту переделали в жилище со стильным ремонтом, а теперь продают (Фото)

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный дом, который расположен в ракетной шахте времен холодной войны, выставили на продажу в США. Внимание на объект обратил сайт Realtor.com.

Владелец намерен выручить за ракетную шахту, которую переделали в комфортабельное жилье, около $1,6 млн. Как отмечает хозяин, военный объект был построен в 50-х. Здесь располагалось ядерное оружие на момент холодной войны, однако в 1965 году объект вывели из эксплуатации. Долгое время участок стоял пустой, пока новые хозяева не начали приводить место в порядок.

Им пришлось вывезти из ракетной шахты горы мусора, а также 22 часа откачивать воду. Теперь здесь располагаются шесть спален со стильным ремонтом, три ванные комнаты, а также свободное пространство площадью 604 квадратных метра. В этом доме можно легко жить, однако продавец предупреждает, что новому владельцу придется привыкнуть к искусственному освещению. Примечательно еще и то, что хозяева сохранили антураж убежища со всеми вывесками и диспетчерской.

Разумеется, есть в жилище две кухни, столовая и комната отдыха. Владельцы считают, что ракетная шахта идеально подойдет для тех, кто намерен развивать здесь гостиничный бизнес. -0-

Фото Realtor