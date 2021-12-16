В США рассекретили около 1,5 тысячи документов, которые касаются событий с Джоном Кеннеди

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США сняли гриф секретности с более чем полутора тысяч различных документов, которые могут пролить свет на обстоятельства убийства президента Джона Кеннеди. Данные были размещены на сайте Национального управления архивов и документации США.

Архив представил миру 1491 новый документ, касающихся смерти Кеннеди и расследования его убийства. Порядок публикации ранее утвердил действующий глава Белого дома Джо Байден. Публикацию второй части архива американские ведомства попросили отложить. Планируется, что ее раскроют до 15 декабря 2022 года. Речь идет еще о 14 тыс. документах. Начиная с 1992 года национальные архивы обнародовали свыше 250 тыс. материалов.

В новых рассекреченных документах ЦРУ говорится, что к убийству Кеннеди мог быть причастен СССР или мафия, однако неопровержимых доказательств не нашлось. Впрочем, сразу после этих событий среди граждан США начались плодиться теории заговора, в которые многие верят до сих пор.-0-