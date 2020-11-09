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09 ноября 2020, 16:30

В США разработали полностью экологичную обувь

Фото Greenqueen
Фото Greenqueen

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартап в Нью-Йорке представил широкой общественности на 100 процентов экологичные кроссовки, которые можно подвергнуть вторичной переработке. Об этом сообщает портал Greenqueen.

В состав эко-кроссовок входит искусственная кожа из виноградных выжимок, внешнее покрытие выполнено из смолы на биологической основе. Для этого использовались кукурузные отходы, а для смягчения покрытия применили кастровое масло.

Таким образом, обувь сделана на 100 процентов из натуральных ингредиентов, которые можно позже переработать. По словам создателей эко-обуви, кроссовки прочные и способны выдержать до 2,4 млн шагов. Кроме этого, стартап предлагает обменять поношенную обувь на сертификат, который дает возможность бесплатно получить новую пару экологичной обуви.-0-

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