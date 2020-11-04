В США родители каждый год разыгрывают детей на Хэллоуин - реакция малышей восхитительна (Видео)

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный ведущий вечернего шоу в США Джимми Киммел каждый год просит своих зрителей разыгрывать детей и присылать ему видео с их реакцией. Лучшие ролики попадают в эфир телеканала.

Суть розыгрыша: родители говорят детям, что съели все конфеты, честно собранные малышами на Хэллоуин. Разумеется, реакция оказывается очень яркой и милой.

В 2020 Джимми Киммел просил родителей отказаться от розыгрыша, ведь год и так выдался непростым. Впрочем, американцы не особо к нему прислушались и вновь "жестко" разыграли своих детей. -0-