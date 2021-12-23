В США снесли памятник генералу и сделали неожиданную находку

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Ричмонд во время сноса памятника американскому генералу Ли обнаружили капсулу времени. Об этом сообщает AP.

Рабочие снесли конную статую и обнаружили в пьедестале кое-что любопытное. В коробке из свинца находились серебряные монеты 19 века, три книги и конверт с письмом. Послание от предков датируется 19-м веком.

Узнать содержание послания пока не удалось, поскольку документы намокли, и теперь специалистам предстоит их восстановить.

В июне 2020 года губернатор штата Ральф Нортэм постановил снять с постамента памятник генералу Ли, который возвели в 1890 году, на фоне проходивших тогда в городе и в целом по США протестов против расовой дискриминации.-0-