В США во время ремонта нашли тайник со столетним виски - видео

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья в США приобрела старинный дом, который был не в лучшем состоянии, однако хранил множество тайн.

Во время ремонта новые хозяева сделали удивительное открытие, которым они поделились в Instagram. В самый разгар строительных работ им удалось обнаружить тайник, в котором были спрятаны более 60 бутылок с виски из 1920 года.

Их это очень удивило, однако потом все встало на свои места, когда хозяева углубились в историю здания. Оказалось, в 20-х годах прошлого века здесь проживал подпольный торговец алкоголем, которому, по всей видимости, и принадлежало содержимое тайника.

Дом был построен бутлегером, который промышлял здесь в период сухого закона в США. Хозяева дома, в свою очередь, пока не решили, что делать с находкой, однако им уже поступило несколько предложений о покупке бутылок. -0-