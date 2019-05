В США вручили премии Billboard Music Awards

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США прошла церемония вручения премии Billboard Music Awards, сообщает журнал Billboard .

Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, известный как Drake, получил 12 наград, в том числе в главной номинации "Лучший артист". Всего Drake был номинирован на 17 наград в этом году. Канадский рэпер также получил премии как "Лучший рэп-исполнитель" и "Лучший альбом чарта Billboard 200". В прошлом году этих наград был удостоен американский рэпер Кендрик Ламар.

За свою карьеру Drake был награжден Billboard 27 раз, что позволило исполнителю, отмечает телеканал ABC , побить предыдущий рекорд американской певицы Тейлор Свифт, которую журнал отмечал 23 раза.

Лучшей исполнительницей по итогам года назвали американскую поп-звезду Ариану Гранде. Награду в номинации "Лучший рок-исполнитель" получил коллектив Imagine Dragons. В категории "Лучший рок-альбом" одержал победу коллектив Panic! At This Disco (Pray For The Wicked), а "Лучшей рок-песней" стала их High Hopes ("Большие надежды").

Ежегодная премия Billboard Music Awards была учреждена музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Наряду с Grammy и American Music Awards она входит в тройку ведущих музыкальных премий США.-0-