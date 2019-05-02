В США вручили премии Billboard Music Awards

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США прошла церемония вручения премии Billboard Music Awards, сообщает журнал
Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, известный как Drake, получил 12 наград, в том числе в главной номинации "Лучший артист". Всего Drake был номинирован на 17 наград в этом году. Канадский рэпер также получил премии как "Лучший рэп-исполнитель" и "Лучший альбом чарта Billboard 200". В прошлом году этих наград был удостоен американский рэпер Кендрик Ламар.
За свою карьеру Drake был награжден Billboard 27 раз, что позволило исполнителю, отмечает телеканал
Лучшей исполнительницей по итогам года назвали американскую поп-звезду Ариану Гранде. Награду в номинации "Лучший рок-исполнитель" получил коллектив Imagine Dragons. В категории "Лучший рок-альбом" одержал победу коллектив Panic! At This Disco (Pray For The Wicked), а "Лучшей рок-песней" стала их High Hopes ("Большие надежды").
Ежегодная премия Billboard Music Awards была учреждена музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Наряду с Grammy и American Music Awards она входит в тройку ведущих музыкальных премий США.-0-
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