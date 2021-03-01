В США вручили премию "Золотой глобус"

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США прошла 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус", сообщает Usatoday.

В номинации "Лучший драматический фильм" победила картина Хлои Чжао "Земля кочевников".

Награды в номинации "Лучшая женская роль в драме" удостоили Андру Дэй за фильм "Соединенные Штаты против Билли Холидей".

Лучшим драматическим актером посмертно признали Чедвика Боузмана за работу в фильме "Ма Рейни: Мать блюза".

Лучшей комедией стал "Борат 2" Джейсона Уолинера.

Лучшим режиссером признали Хлои Чжао "Земля кочевников".

В номинациях за роли второго плана победили Дэниэл Калуя и Джоди Фостер.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна "Минари", а лучшим анимационным фильмом - "Душа".

"Золотой глобус" вручают ежегодно с 1944 года более чем в 20 категориях.-0-