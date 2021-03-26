В США заметили красивую горящую полосу в небе. Что это было? (Видео)

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter пользователи стали делиться необычным явлением, которое они наблюдали в ночном небе своих городов.

На небосводе растянулась красивая горящая полоса, которая привлекла внимание жителей США. Многие сразу начали строить теории заговора о пришельцах, но правда оказалась куда проще.

Выяснилось, что красивая полоса в небе - падение второй ступени ракеты Falcon 9 с орбиты Земли. Яркое явление в небе над США стала объектом обсуждения в сети, а также многие отметили, что чаще всего обломки сгорают в атмосфере, но люди решили попробовать найти упавшие части космического аппарата. -0-