В США женщина запечатлела медведя с очень близкого расстояния и не пострадала (Видео)

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный случай удалось запечатлеть одной из постоялиц местной гостиницы в американском штате Теннесси. Кадры опубликовали на YouTube.

Девушка заселилась в номер и решила выйти на балкон. И тут перед ней предстала удивительная картина, которая впоследствии впечатлила огромное число юзеров.

Внизу, по территории отеля, спокойно прогуливался дикий медведь. Проходившая рядом женщина не замечала животное позади себя. В какой-то момент ей сообщили о мишке, и тогда она буквально вжалась в дверь, попутно пытаясь ее открыть. Но все же американка не растерялась и смогла запечатлеть медведя с очень близкого расстояния, при этом сама не пострадав. Неудивительно, что кадры на YouTube привели в восторг многих пользователей.-0-

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