В США змееловы голыми руками поймали питона рекордной длины - видео

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из штата Флорида в США поделилась на Facebook кадрами со своей неожиданной охоты.

Американка вместе с друзьями заметили в кустах нечто странное и отправились посмотреть. Как позже выяснилось, змееловы Райан Осберн и Кевин Павлидис обнаружили гигантского тигрового питона. Девушка включила камеру и сделала невероятные кадры.

Сначала один из змееловов попытался схватить питона, но тот не собирался просто так сдаваться. Змея почти полностью обвилась вокруг мужчины, но общими усилиями людям удалось справиться с рептилией.

В итоге питон стал рекордной добычей штата Флорида. Его вес превысил 47 килограмм, а длина - свыше 5,7 метров. Примечательно, что тигровые питоны обычно вырастают до 3,7 метров, а эта особь могла "один на один" легко победить. -0-