В США звезды покрасовались нарядами на балу Met Gala, но некоторые образы были чересчур

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские знаменитости вновь собрались на ежегодном Met Gala - бал института костюма в Нью-Йорке.

Разумеется, каждый хотел приковать все внимание к себе, однако некоторые образы были чересчур. Откровенные и местами даже нелепые наряды сделали свое дело, однако мы предлагаем взглянуть на самые соблазнительные образы звезд.

Пожалуй, ярче всех блистала Кендал Дженнер, которая предпочла выбрать полупрозрачное платье с вставками из драгоценных камней. Меган Фокс, в свою очередь, выбрала роковое красное платье со шнуровкой и открытой спиной. Впрочем, самый откровенный образ, определенно, был у актрисы Зои Кравиц, которая пришла в сетчатом и просвечивающемся платье.

С другой стороны, привлекла внимание и Билли Айлиш, которая в пышном наряде стала точной копией Мэрилин Монро. -0-