В свои 95 близняшки смогли стать звездами Facebook

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как просто в современном мире стать звездой. Вот и две 95-летние близняшки из Великобритании решили не отставать от технологий и стали настоящим открытием для пользователей соцсетей.

Лилиан Кокс и Дорис Хобдей регулярно в Facebook публикуют совместные видео и фотографии. Всего за несколько недель за их жизнью следят уже более 20 тысяч подписчиков.

В одном из роликов Лилиан, у которой 13 внуков и 19 правнуков, не может справиться с новым телефоном и выглядит это очень забавно. "Мужчина сказал нам: "Просто пользуйтесь им - и скоро вы научитесь". Ну я ему ответила: "Я скорее воспользуюсь молотком, если не разберусь", - рассказала Лилиан.

Разумеется, необычными близняшками заинтересовались СМИ. Журналист издания Mirror узнал у женщин секрет долголетия, на что они ответили: "Никакого секса и много пива... Но мы просто пьем лимонад". -0-

Фото Facebook