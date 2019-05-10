В Тбилиси отметили юбилей Булата Окуджавы

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Песни Булата Окуджавы исполнили в Тбилиси музыканты из 12 стран мира. Концерт в честь 95-летия со дня рождения барда и 74-й годовщины Победы над фашизмом прошел в Тбилисском государственном русском драматическом театре имени А.С. Грибоедова, сообщает ТАСС.

Праздничный концерт начался со стихотворения "Реквием" Роберта Рождественского, которое прочел грузинский актер Михаил Гавашели. Звучали песни в исполнении бардов.

Из репертуара Окуджавы на вечере было исполнено семь песен.

Вечер завершился песней, ставшей гимном праздника 9 мая, "День победы". В этом году юбилей Окуджавы совпал с проведением в Тбилиси фестиваля авторской музыки, который стартовал в театре Грибоедова 6 мая и продлился четыре дня.

Автор около 200 песен, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве.

Окуджава скончался в июне 1997 года во французском Кламаре.-0-