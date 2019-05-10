В Тбилиси отметили юбилей Булата Окуджавы

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Песни Булата Окуджавы исполнили в Тбилиси музыканты из 12 стран мира. Концерт в честь 95-летия со дня рождения барда и 74-й годовщины Победы над фашизмом прошел в Тбилисском государственном русском драматическом театре имени А.С. Грибоедова, сообщает ТАСС.
Праздничный концерт начался со стихотворения "Реквием" Роберта Рождественского, которое прочел грузинский актер Михаил Гавашели. Звучали песни в исполнении бардов.
Из репертуара Окуджавы на вечере было исполнено семь песен.
Вечер завершился песней, ставшей гимном праздника 9 мая, "День победы". В этом году юбилей Окуджавы совпал с проведением в Тбилиси фестиваля авторской музыки, который стартовал в театре Грибоедова 6 мая и продлился четыре дня.
Автор около 200 песен, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве.
Окуджава скончался в июне 1997 года во французском Кламаре.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3587 BYN
|2.351 BYN
|2.361 BYN
|USD
|2.1011 BYN
|2.095 BYN
|2.101 BYN
|RUB
|3.224 BYN
|3.201 BYN
|3.225 BYN